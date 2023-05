Ferraz realizará reunião organizatória de Conselho de Turismo

No mês alusivo ao Dia Nacional do Turismo (8) e ao Dia Nacional do Guia de Turismo (10), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará no próximo dia 24 de maio, a primeira reunião de organização do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) do município. O evento ocorrerá às 9 horas do Anfiteatro do Paço Municipal.

O Conselho de Turismo trata-se de um órgão deliberativo e consultivo que visa fomentar o desenvolvimento turístico do município, com base em ações de planejamento e orientação, ampliando assim a participação popular junto ao Poder Público.

Vale salientar que a ação será voltada para empresários do setor de bares, restaurantes, docerias, espaço de lazer, eventos, meios de hospedagens, artesanato, agências de Turismo, guias e/ou monitores de passeios, empreendedores de turismo rural, dentre outros.