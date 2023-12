Ferraz recebe 25 novos médicos para a rede municipal de Saúde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu na tarde desta segunda-feira (11), os novos 25 médicos do programa Mais Médicos que vão atuar no município e reforçar o Programa Estratégia de Saúde, a partir da próxima semana.

Os profissionais foram recepcionados no anfiteatro da administração municipal pela equipe gestora da Secretaria de Saúde que promoveu uma capacitação e integração com os profissionais. A maioria é de outros estados como Rondônia e Minas Gerais.

Segundo o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, a cidade deve receber no total de 30 médicos, mas cinco deles continuam resolvendo problemas referentes à documentação.

“Neste primeiro dia eles estão fazendo uma integração com a equipe de Saúde, pois muitos deles vêm de uma realidade diferente da cidade de Ferraz e precisam saber como funciona a nossa rede para poderem atender a população da melhor forma possível”, afirmou o secretário.

A expectativa é que eles comecem a atuar a partir do próximo dia 18 deste mês no município. Enquanto isso, os novos médicos passarão por treinamentos e visitas às unidades básicas de saúde. Os médicos são generalistas, ou seja, poderão atuar como clínicos gerais, pediatra e ginecologistas.

Para o secretário, a Saúde de Ferraz ganha um reforço especial com a vinda dos novos médicos, o que vai se refletir em melhorias no atendimento para toda a população.

O reforço de médicos possibilitará em breve que o agendamento de consultas on-line seja ampliado no início de 2024 para as pessoas com mais de 40 anos para a marcação de consultas.

A prefeita Priscila Gambale esteve no anfiteatro para cumprimentar os novos profissionais desejando boa sorte na missão de atender bem a população.