Ferraz recebe Jornada de Crédito para incentivar novos negócios na cidade

Para incentivar e estimular o empreendedorismo, novos negócios e fomentar o desenvolvimento econômico, Ferraz de Vasconcelos recebeu a “Jornada de Crédito” realizada na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas (Sebrae) e a Agência Desenvolve São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. O evento foi altamente positivo, pois a expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz é consolidar pelo menos 80 novos empréstimos ou financiamentos, já que 40 interessados se inscreveram para participar da ação, realizada durante esta terça-feira (17).

A abertura do evento contou com a diretora regional do Sebrae Alto Tietê, Gilvanda Figueirôa; o presidente da Acifv, Luís Trevisani; o vice-prefeito e secretário, Daniel Balke; além do consultor de Negócios da Desenvolve SP, Ricardo Augusto Dalceno e Silva, entre outros representantes dos parceiros envolvidos.

Para o secretário Daniel Balke, a parceria é muito importante e estratégica para desenvolver o município com ferramentas e novos créditos aos empresários: “Com este evento movimentamos a roda da economia. É muito positivo para a cidade”, afirmou, reforçando que outros eventos já foram realizados assim, mas não com esta roupagem: “Aqui estão as melhores linhas e linhas diversificadas para atender a todo público”, reforçou.

O Estado reforçou que a intenção ao trazer o evento para a cidade é democratizar o crédito aos ferrazenses: “Este é o nosso intuito como Agência de Desenvolvimento”, afirmou o Ricardo.Após as falas do Sebrae, da Desenvolve SP e da Prefeitura de Ferraz, os agentes de crédito ficaram a disposição para tirar as dúvidas dos microempreendedores e investidores. Este foi mais um evento para as opções disponíveis serem divulgadas e colocadas à disposição da cidade, incentivando e estimulando novos negócios, já que os juros são baixíssimos e muito atrativos. .

A agente de crédito do Banco do Povo Paulista, de Ferraz, Andrezza, lembrou que existe o Banco do Povo que funciona na Prefeitura de Ferraz, na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. Já quem participou como interessado nas linhas de crédito gostou como a Leka, do Açaí, que leva para os eventos, as suas gostosuras como o Açaí, café e outros produtos: “Quero melhorar a estrutura do meu negócio e aqui posso obter as formas de conseguir recursos para poder investir”, afirmou.