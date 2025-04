Ferraz recebe pela primeira vez o espetáculo "A Paixão de Cristo" com Sidney Sampaio como Jesus

Pela primeira vez na história, Ferraz de Vasconcelos será palco de um espetáculo teatral grandioso e emocionante: “A Paixão de Cristo”. A encenação, que acontece no dia 18 de abril, Sexta-Feira Santa, às 19h30, será realizada na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções. O evento, gratuito e livre para todas as idades, contará com a participação especial do renomado ator Sidney Sampaio no papel de Jesus.

Mais de 200 pessoas, entre atores locais e figurantes, darão vida à narrativa que retrata a vida de Jesus, desde a sua vida pública, prisão até a ressurreição. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação dos Artistas. A proposta é unir fé, cultura e inclusão em uma apresentação memorável para toda a população.

Para receber o espetáculo, será montado um palco com 15 metros de comprimento, painéis de LED e uma estrutura cenográfica frontal onde ocorrerão as encenações. Toda a ambientação foi pensada para proporcionar uma experiência imersiva e emocionante ao público, valorizando o talento local e a tradição cristã da Semana Santa.

O espaço contará ainda com arquibancada coberta com capacidade para até mil pessoas, garantindo conforto e acessibilidade. A organização também preparou áreas reservadas para a Melhor Idade, pessoas com deficiência (PCD) e a distribuição de abafadores de som para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como intérprete de Libras e audiodescrição, promovendo a inclusão e o respeito à diversidade do público.

Com essa iniciativa inédita, Ferraz de Vasconcelos reforça seu compromisso com a valorização da Cultura e da arte como instrumentos de transformação social e espiritual. “A Paixão de Cristo” promete emocionar e reunir famílias inteiras em um momento de reflexão e fé, marcando uma nova fase para os eventos culturais do município.

A Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, está situada na Avenida Brasil, 1807, na Vila Romanopolis.