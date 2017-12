Ferraz recebe programa ‘Atleta do Futuro’ para atender 700 crianças

A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos firmou, nesta quarta-feira (20), o convênio com o projeto “Atleta do Futuro”, programa do Serviço Social da Indústria, o Sesi-SP. O objetivo da ação é promover a formação e a cultura esportiva para crianças e jovens de 6 a 17 anos, oferecendo metodologia e material necessário para ensinar no município. O projeto vai atender 700 crianças ferrazenses em cinco equipamentos da cidade.

A assinatura do programa foi realizada pelo prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, pelo secretário de Esporte, Francisco Pereira de Brito, e pelo diretor do Centro de Atividades do Sesi, Roberto Xavier Augusto Filho. Na ocasião também estavam presentes o chefe de Gabinete, Fernando Felippe e a equipe do Sesi. A parceria foi possível por meio do apoio de uma indústria da cidade.

O programa deve começar a funcionar na cidade em janeiro, com capacitações para os professores da rede municipal e a abertura das inscrições. Em fevereiro, ocorrerá o início das aulas. A intenção, de acordo com a pasta, é ampliar o programa no município.

O prefeito Zé Biruta explicou que a parceria com o Sesi já é antiga na cidade e disse ter certeza do sucesso do projeto.

“Temos uma escola Sesi em Ferraz que é uma unidade de ensino exemplar, e que já está há anos na cidade. O modelo do Sesi segue a disciplina e qualidade, por isso digo com convicção que a procura será grande”, disse o chefe do Executivo.

De acordo com o diretor do Sesi, Roberto Filho, para que o programa funcione, é preciso que a Prefeitura acredite no trabalho que será realizado, e em Ferraz isso já aconteceu. “Quero agradecer a Prefeitura pela confiança e dizer que esse programa não trará apenas esporte e lazer, mas também, saúde e qualidade de vida a população. Queremos oferecer uma formação esportiva para a vida”, afirmou Filho.

Segundo o secretário de Esporte, Francisco de Brito, a parceria mostra a credibilidade que a gestão vem adquirindo desde o começo do mandato. “A aliança com o Sesi é o reflexo do trabalho sério e da dedicação que estamos tendo com o esporte na cidade. Eu acredito que a prática esportiva traz a transformação na vida da criança e do jovem que estão inseridos nesse ambiente”, concluiu Brito.