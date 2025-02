Ferraz recebe selo ouro por compromisso com a alfabetização

Ferraz de Vasconcelos foi premiada com a medalha de ouro na primeira edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) em Brasília. A prefeita Priscila Gambale e a secretária de Educação, Paula Trevizolli, receberam a premiação entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana. A solenidade ocorreu nesta semana, na última segunda-feira, 10 de fevereiro.

A cidade de Ferraz obteve o somatório de 100 pontos, nota máxima. O resultado foi divulgado em dezembro de 2024 e, entre os objetivos do selo, está o incentivo à adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação comprometidas com as metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

De acordo com a prefeita Priscila Gambale, o selo ouro é mais do que um prêmio, ele é a prova que a educação ferrazense está no caminho certo, com políticas públicas que fazem a diferença na vida dos cidadãos.

Ao todo, 27 estados e mais de 4,6 mil municípios se inscreveram para concorrer ao selo. Deles, 13 estados, o Distrito Federal e 2.592 cidades alcançaram o Selo Ouro. O intuito é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental.

“O resultado extraordinário é fruto do trabalho incansável de professores que se dedicam todos os dias com amor e compromisso. Mérito também da nossa equipe pedagógica, gestores escolares, pais e, claro, dos alunos que são a razão de tudo isso. Investir em educação é construir um futuro melhor e nossa cidade está mostrando para o Brasil o quanto isso é possível”, declara a chefe do Executivo.

Para os estudantes ferrazenses, a conquista representa a garantia de um ensino de qualidade desde os primeiros anos escolares. “A implementação de práticas pedagógicas eficazes, aliada à formação qualificada dos educadores, proporciona um ambiente propício ao aprendizado. Além disso, a distribuição de materiais didáticos complementares e a criação de espaços dedicados à leitura, como os Cantinhos da Leitura, estimulam o interesse e o prazer pela aprendizagem”, afirma a secretária Paula Trevizolli.