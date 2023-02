Ferraz receberá Projeto Cidadania Itinerante em 2 escolas neste mês

Ferraz de Vasconcelos receberá o “Projeto Cidadania Itinerante” com serviços gratuitos para toda a população, como 2ª via de CPF e diversas solicitações. A ação ocorrerá nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Analivia Pedro, no dia 16 de fevereiro, e Nurimar Martins Hiar, no dia 17 do mesmo mês, das 9 às 17 horas.

Por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania, do governo Estadual, a mobilização gratuita vai oferecer os serviços de agendamento para RG; 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito; 2ª via de CPF; emissão de carteira de trabalho digital; atestado de antecedentes criminais; 2ª via de contas de água e luz; entrada no Seguro-Desemprego; elaboração de currículo e questões do Serasa.

Além disso, também haverá atendimento para denúncias, orientações e encaminhamentos às Coordenadorias e Programas da Secretaria, como Coordenação de Políticas Para a Mulher (CPMULHER), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), Centro de Integração da Cidadania (CIC), entre outros.

O “Projeto Cidadania Itinerante” será realizado das 9 às 17 horas na Estrada do Paiol, 1.222, Jardim das Flores (Emeb Analivia Pedro), e na Avenida dos Multirantes, s/n, Jardim Itajuíbe (Emeb Nurimar Martins).