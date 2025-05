Ferraz recupera travessia na Avenida Dom Pedro II após erosão

A Prefeitura de Ferraz está reconstruindo uma travessia que sofreu erosão e abriu cratera dos dois lados da pista na Avenida Dom Pedro II, altura do número 2.700.

Os trabalhos foram iniciados no último dia 26 e devem levar quatro meses, pois a extensão é grande, já que passa no local uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que distribui água para seis cidades, entre elas, 40% do abastecimento no próprio município.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, que esteve no local na manhã desta quarta-feira, dia 07, a tubulação de água chegou a se deslocar e a rua começou a afundar neste trecho. Serão instaladas aduelas de concreto na travessia e na rede de água da Sabesp de 3,5 metros de profundidade.

“Aqui, é uma obra emergencial que se não fosse feita poderia comprometer esta região”, afirmou o secretário. Um desvio foi montado para as equipes possam trabalhar sem prejudicar o tráfego na Avenida Dom Pedro II.

O desvio é feito no próprio local e já recebeu sinalização. A travessia sofreu erosão e com a força da água ameaçava até ruir. Novas aduelas retangulares de concreto serão instaladas no local: “A pista ficará interditada pelo período da obra, mas é importante frisar que foi para evitar o pior, já que se a obra não fosse feita a tempo poderia causar estragos ainda maiores”, disse o secretário.