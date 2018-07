Ferraz reforça fiscalização contra descarte irregular

A Guarda Civil (GCM) de Ferraz de Vasconcelos divulgou balanço de ocorrências envolvendo o descarte irregular de lixo na cidade. Desde o começo de 2018, já foram 23 reclamações e 26 autuações envolvendo possíveis crimes ambientais. Com isso, a fiscalização desta prática está send o intensificada no município. Ao todo, neste ano, foram seis embargos, oito notificações, nove imposições de multa e três apreensões de veículos que realizavam o descarte. Em um comparativo com 2017, foram 21 reclamações de descarte irregular durante todo o ano.

De acordo com Guarda Civil Municipal Ambiental (GCMA), as fiscalizações são realizadas em patrulhamento preventivo em toda cidade, bem como o monitoramento em àreas de maior vulnerabilidade para este tipo de crime. Segundo o mapeamento da corporação, os principais bairros que sofrem com o descarte irregular de lixo são o Cambiri, Vila Jamil, Jardim São João e Jardim Rosana.

A Secretaria de Serviços Urbanos também ajuda na fiscalização, visto que realiza as limpezas de vias e retirada de entulho em vários pontos da cidade. O diretor da pasta, João Paulo Rorigues Pereira, conta que por várias vezes a Prefeitura ainda nem terminou a limpeza em uma área, e já aparecem novos descartes.

"Por exemplo no limite com Poá, próximo à Rua Firminiano de Moraes Pinto, já vamos ter que limpar de novo, sendo que a última manutenção no local foi na semana passada. Precisamos que a população nos ajude", disse Pereira.

O comandante da Guarda Civil de Ferraz, Cléverson Ramos, esclarece que o descarte irregular de resíduos pode não só resultar em multa, mas em sanções penais.

"A legislação municipal estabelece uma multa que varia de aproximadamente R$ 9 A R$ 140 mil, além do indivíduo ser responsabilizado criminal e administrativamente, dependendo do resíduo descartado. É imprescindível a ajuda na população no combate a esta prática, que pode ser denunciada pelo telefone 153 ou pelo 4679-4334", destacou o comandante.