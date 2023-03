Ferraz reforça Saúde municipal com contratação de 10 médicos

A contratação se deu por meio de um processo seletivo. Os novos médicos são jovens e em sua maioria de outros estados e cidades do interior paulista e ABC. A equipe da saúde acolheu os novos médicos e fez uma apresentação de como funciona a rede de saúde. Eles vão atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF) nos bairros São Lázaro, Vila Jamil, Bela Vista e Jardim Castelo.

A apresentação ocorreu na Secretaria de Saúde e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale; do secretário da Saúde, Clécio Francisco Gonçalves e do secretário de Governo; Jakson dos Santos, além da equipe técnica da Saúde: Kelly D'avila Hungria (Diretora de Saúde); Romero Vieira (Coordenador Executivo) e Claudinéia Vieira (coordenadora da Atenção Básica).

“A Saúde do município é uma de nossas prioridades e estamos reestruturando o setor na cidade. Ainda falta muito, mas seguimos avançando. Os desafios são grandes e as demandas também e este é mais um dos passos que estamos dando. Sejam muito bem-vindos”, afirmou a prefeita. As unidades como São Lázaro, Marcelo Petegrosso Jamil e Castelo serão diretamente beneficiadas pelas novas contratações.

O secretário de Saúde, Clécio Gonçalves também deu boas-vindas aos novos profissionais e informou que o dia era para maior entrosamento, bem como para os médicos conhecerem os equipamentos de saúde do município.

A Prefeitura de Ferraz recepcionou na manhã desta segunda-feira (20), 10 novos médicos que vão reforçar o atendimento na rede municipal de Saúde da cidade. Os profissionais recém-contratados vão garantir que o município possa ampliar o atendimento para mais quatro mil consultas por mês para atender a população.