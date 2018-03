Ferraz reivindica reforma do prédio do Centro de Integração da Cidadania

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário divulgou que protocolou, nesta sexta-feira (2) pedido de reforma estrutural do prédio do Centro de Integração da Cidadania (CIC), localizado na Rua Américo Trufelli, número 60, no Parque São Francisco. As tratativas foram formalizadas entre o secretário da pasta municipal Pedro Elias Bou Assi e Geraldo de Oliveira, representante do Governo do Estado.

Inaugurado durante o segundo mandato do atual prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, entre 2001-2004, a edificação não passou por nenhuma reforma ou readequação. No local funcionam vários setores de atendimento à população da cidade e do Alto Tietê, como o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), ligado à pasta de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

“Depois de verificar vários desgastes naturais na estrutura do prédio do CIC, causadas pelo tempo, informei o prefeito Zé Biruta, sobre o fato e ele me determinou providências para tentar resolver a situação do local e foi que fizemos”, adiantou Bou Assi.

O coordenador regional da Sert, Geraldo de Oliveira, esteve em Ferraz, para tomar ciência da situação e receber o documento de reivindicação da reforma do prédio, que pertence ao Governo do Estado.

“O pedido do secretário é de grande valia e encaminharemos o documento aos setores competentes do Estado”, garantiu Oliveira.