Ferraz sedia 163º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos sediou, nesta sexta-feira (27), o 163º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê. O encontro foi realizado na Câmara Municipal e reuniu profissionais das áreas de Vigilância Sanitária (VISA) e Vigilância Epidemiológica (VE) de toda a região.

Com o tema “Roteiro de inspeção sanitária em saúde do trabalhador – documento norteador”, o fórum promoveu o alinhamento de diretrizes e o compartilhamento de práticas voltadas à fiscalização e à promoção da saúde no ambiente de trabalho.

Durante o evento, os participantes discutiram estratégias para aprimorar as ações de vigilância, reforçando a importância da padronização dos procedimentos e da atuação integrada entre os municípios do Alto Tietê.

A realização do fórum em Ferraz de Vasconcelos fortalece o papel do município como referência regional na promoção de políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador, contribuindo para a qualificação dos serviços e a proteção da população.