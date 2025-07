Ferraz sedia etapa dos Jogos Regionais das modalidades xadrez e dama

Ferraz de Vasconcelos sediou na manhã desta quinta-feira (10), no Ginásio da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professra Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio, as modalidades de xadrez e dama dos 67º Jogos Regionais que estão ocorrendo em São José dos Campos.

Atletas vindo de várias cidades do Estado de São Paulo estarão até este sábado (12), no município disputando as competições.

“Nossas expectativas são ótimas. Lembrando que primeiro e segundo lugar devem ficar com São José dos Campos e Pindamonhangaba. Estamos trabalhando para conseguir uma boa colocação e representar bem o nosso município”, afirmou o enxadrista e professor, Luiz Henrique.

Delegações de várias cidades estão no município, além de representantes do Estado, como a supervisora de Dama e Xadrez, Elaine Pranchevicius, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo: “A nossa estadia está sendo muito proveitosa. Espero que tenhamos muito mais eventos assim com estes jovens, adultos e idosos talentosos”, afirmou ela. O professor Eduardo, técnico de Dama, está com 12 atletas na competição e uma vitória já saiu ontem: “Nosso intuito é conseguir uma medalha para a cidade”, afirmou.

O jovem Samuel, capitão da equipe, afirmou que aprendeu a jogar dama na escola e foi convidado a participar porque joga bem: “Acho muito divertido. Começamos a jogar na escola e como jogávamos bem, o professor nos convidou”, acrescentando ser necessário ter raciocínio e estar dois passos à frente do adversário.