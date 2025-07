Ferraz supera a média nacional de alfabetização

A cidade de Ferraz de Vasconcelos tem um grande motivo para comemorar. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou na última semana que o município alcançou 65,07% de crianças alfabetizadas no 2º ano do Ensino Fundamental em 2024, superando a média nacional que foi de 59,2%. Este é um marco histórico para a educação ferrazense.

O resultado representa um salto de 12,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior, quando o índice era de 52,7%, superando com folga a meta projetada para 2024.

O Índice de Criança Alfabetizada (ICA) é um indicador nacional que mede o percentual de crianças da rede pública que atingiram o nível de proficiência em leitura e escrita até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, ou seja, até os sete anos de idade.

Diversas abordagens pedagógicas são oferecidas pela Secretaria de Educação para auxiliar no processo de alfabetização no tempo certo, como avaliação periódica em rede, formação continuada de professores e o acompanhamento pedagógico próximo e sistemático. Essa combinação de ações tem sido determinante para elevar a qualidade da alfabetização no município.

A secretária de Educação, Paula Trevizolli, pontuou sobre a importância desses resultados para o município: "O salto representa mais que um avanço estatístico, é o reflexo de uma política pública bem estruturada e implementada com foco em resultados. O município superou a meta, posicionando Ferraz entre as cidades que mais evoluíram no Brasil em termos de alfabetização na idade certa. Esse resultado foi possível graças à junção de esforços das Unidades escolares, das famílias e à consolidação do programa Ferraz 'Alfabetiza Mais', desenvolvido desde 2022 em parceria com a Associação Bem Comum”, destacou a titular da pasta.

A Secretaria também tem se valido de práticas inovadoras no acompanhamento dos dados da aprendizagem, no fortalecimento do papel das escolas como espaços de formação e nas ações de reforço escolar, incluindo programas de leitura e projetos voltados à fluência leitora, produção de textos e ao letramento matemático.