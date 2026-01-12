Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/01/2026
Região

Ferraz tem programação especial sobre Saúde Mental durante o Janeiro Branco

12 janeiro 2026 - 19h45Por de Ferraz
Ferraz tem programação especial sobre Saúde Mental durante o Janeiro Branco

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos preparou uma programação especial neste mês referente ao “Janeiro Branco” e segue o movimento nacional para promover a saúde mental e emocional, incentivando a reflexão sobre o bem-estar psicológico, prevenção de doenças como ansiedade e depressão, e a busca por ajuda, comparando o início do ano como uma "folha em branco" para novos cuidados e prioridades".

As atividades se concentrarão nas duas unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II e o AD (Álcool e Drogas), além do Centro Multidisciplinar do Autismo e Outras Deficiências.  Diversas atividades estão sendo planejadas ao longo do mês. A programação se inicia no próximo dia 19 de janeiro da seguinte forma: no Caps II, o tema é "Prevenção em Saúde Mental através do Cuidado Cotidiano". Haverá uma oficina de caminhada, a partir das 9 horas, com foco na respiração e na percepção corporal, abordando a relação entre atividade física e saúde mental.

Neste mesmo dia, às 13 horas, será abordada a relação entre alimentação, exercício físico e organização da rotina e saúde mental. Também acontece uma oficina de música, a Musicoral, a partir das 14 horas, onde será trabalhada a expressão emocional por meio da música, fortalecendo vínculos e pertencimento.

A programação continua no dia seguinte com uma oficina de futebol, que acontecerá no dia 20, a partir das 9 horas. Serão realizadas atividades esportivas, abordando convivência, respeito às regras e manejo da frustração. No dia 22, a partir das 10h30, haverá uma oficina de artes “Expressando sentimentos e a prevenção da saúde mental”, através do desenho e da pintura será trabalhada a expressão emocional, o autoconhecimento e a prevenção em saúde mental.

No Caps AD (Álcool e Drogas), o tema será: “O Auto Cuidado Parental na Saúde Mental".  Haverá uma oficina de horta todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas com a realização de exercícios de respiração e atividades de relaxamento ao ar livre, e será abordado importância do autocuidado e fala sobre o tema. Haverá ainda uma oficina de atividades, todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, com o tema “Escrevendo uma nova história".

Dinâmica da folha de papel em branco e exercícios de relaxamento. O Caps AD também fará uma oficina de música, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas e uma roda de conversa sobre o tema. No Centro Multidisciplinar do Autismo e Outras Deficiências haverá atividades com o grupo de mães, que participarão de uma Oficina de Atividades no próximo dia 22 de janeiro, a partir das 9 horas com exercícios de relaxamento, atividade corporal e massagem, além de oferta do serviço de Auriculoterapia e roda de conversa sobre o tema.

