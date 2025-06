Ferraz terá a 2ª Plenária da Pessoa com Deficiência

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR) realizará nesta sexta-feira (13), a 2ª Plenária da Pessoa com Deficiência, das 9h às 12h, no auditório da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

A solenidade tem como objetivo discutir sobre as políticas públicas que assegurem os direitos da pessoa com deficiência.

Essas políticas são fundamentais para promover a igualdade de oportunidades e eliminar as barreiras que dificultam a participação das pessoas com deficiência na sociedade.

O presidente do CMPDMR, Samuel Gomes, destacou a importância de termos esse tipo de diálogo para criar um ambiente de respeito e atenção.

“As Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência devem ser assistidas e discutidas com muita atenção e responsabilidade, elas referem-se a um conjunto de ações, programas e legislações que visam garantir os direitos e a inclusão social desse grupo. Elas abrangem diversas áreas, como educação, saúde, transporte, acessibilidade e emprego, buscando criar um ambiente mais inclusivo e justo”, pontuou o presidente do conselho.