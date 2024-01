Ferraz terá aumento do efetivo da GCM e novas câmeras em 2024

Ferraz de Vasconcelos terá um aumento no efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) e das câmeras de monitoramento em 2024. A informação foi dada pela secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil da cidade, Daniele Cristina Oliveira de Freitas, que participou do DS Entrevista na tarde desta segunda-feira (22).

De acordo com Daniele, a Prefeitura de Ferraz vem trabalhando há anos para diminuir a defasagem no quadro da GCM. “Há dez anos a GCM não tem um concurso público, o que deixou os quadros defasados”. Ela explica que na última sexta-feira (19) foram formados 17 guardas municipais e outros 25 serão chamados em breve. “Temos um concurso válido até julho de 2024 e já fomos autorizados pela Secretaria da Fazenda a convocar mais 25 GCMs. A ideia é chegar próximo dos 110 GCMs ainda neste ano”.

Com a formação dos 17 guardas na sexta, atualmente a cidade tem 88 GCMs e para chegar a 110 necessita da formação de 22 dos 25 que serão convocados. “A gente já conta com a desistência de alguns chamados, porque às vezes chega lá e não gosta, não é o que quer para a vida, então a gente já conta com alguns desistentes”.

Em relação às câmeras de monitoramento, a secretária contou que a cidade conta, atualmente, com 100 câmeras de segurança e a ideia é dobrar esse número ainda em 2024. “Tivemos a licitação no último dia 17 e tenho certeza que vamos fazer um excelente trabalho, que já é muito bom. A cidade já é cercada digitalmente e vamos complementar. Vamos investir mais nas câmeras próximas das escolas municipais”. Ela afirma que as câmeras serão instaladas “por todos os bairros” e não apenas no centro de Ferraz.

Além dos dois aumentos, a secretária expôs outros projetos principais para 2024: a aquisição de novas viaturas para GCM e Defesa Civil; e a contratação de uma empresa de monitoramento por parte da Defesa Civil para ver áreas de risco da cidade. “Temos cinco áreas de risco atualmente, com as principais na Vila Cristina e Vila São Paulo. Precisamos monitorar melhor, medir a questão de chuva e água acumuladas no solo com pluviômetros”, explica.

Como balanço da gestão, Daniele afirmou que a cidade diminuiu quase todos os índices criminais nos últimos meses, com exceção de estupro e estupro de vulnerável, que “são crimes difíceis de combater”. “Diminuímos homicídio, roubo e furto, roubo e furto de veículos, roubo a banco e cargas roubadas. Estupro e estupro de vulnerável foram os únicos que infelizmente tiveram aumento e são uma preocupação nossa. É um delito de difícil controle pois acontece dentro do lar, de portas fechadas, e geralmente de parente próximo, então às vezes fica delimitado naquele lar”, conta.

A secretária acredita que o número de estupros sempre foi o atual, mas não eram notificados. “É difícil o combate ao estupro, mas agora está sendo mais notificado pelo maior acesso à informação. Creio que sempre aconteceram os números que estamos vendo hoje, mas eram subnotificados, as pessoas tinham vergonha de falar”.

Secretária também enaltece trabalhos realizados pelo Conselho de Segurança