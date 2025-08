Ferraz terá em agosto Mutirão de Renegociação de Dívidas em dois dias

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos por meio de um trabalho intensivo entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, o Procon de Ferraz e parceiros como o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) e Associação Comercial e Industrial do Alto Tietê (Acifv) promoverá nos próximos dias 8 e 9 de agosto, o Feirão de Renegociação de Dívidas na praça do Centro de Convenções, no centro da cidade.

Estarão presentes a Sabesp, a EDP Bandeirante, Sicredi, entre outros. Além dos bancos e das concessionárias, outros parceiros e lojas também apoiam este evento, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com assistência jurídica e orientações, tudo gratuitamente. Você não pode perder esta grande oportunidade. Será das 9 às 15h30 na sexta-feira (08) e sábado (09) da próxima semana.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, é uma grande oportunidade dos ferrazenses quitarem as suas dívidas e voltarem a consumir auxiliando no desenvolvimento econômico da cidade. Lojistas e comércio também participam da ação. A expectativa é que uma carreta da Caixa Econômica Federal (CEF) com toda a estrutura para as negociações seja instalada na praça, dando visibilidade ao evento e servindo como atrativo para incentivar os consumidores a negociarem os seus débitos e colocarem as contas em dia.

O diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, informou que a expectativa é que os ferrazenses façam a adesão a esta grande oportunidade que será trazida para a cidade com uma grande estrutura: “É um evento que esperamos uma grande mobilização na cidade. As pessoas que devem não fazem isso porque querem. O que elas precisam é de uma grande oportunidade como esta que irá ocorrer”, afirmou ele. Em breve, os requisitos e documentações para serem levados no dia serão divulgados.