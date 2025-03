Ferraz terá inscrições para castração gratuita de cães e gatos nesta quarta

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, abre nesta quarta-feira (26) as inscrições para castração gratuita de cães e gatos sem raça definida. A iniciativa será no Calçadão da XV de Novembro, a partir das 8 horas.

Para garantir a vaga, os tutores devem apresentar o documento original com foto e um comprovante de endereço. Não há limite de inscrições por pessoa, desde que sejam atendidos os critérios do programa. Além disso, a população também poderá contribuir com o projeto “Fome do Cão”, por meio da doação de tampas plásticas que serão trocadas por ração animal.

No local, haverá caixas para a coleta dos materiais. A cada dois quilos de tampinhas ou dois litros de óleo de cozinha doados, o morador receberá um quilo de ração animal. Poderão ser entregues tampas de garrafas pet, isotônicos, leite, suco, requeijão, maionese, margarina, shampoo, cremes, produtos de limpeza, medicamentos, suplementos, canetas, maquiagem, independente do tamanho, formato e cor.

As cirurgias serão realizadas nos dias 28 e 29 de março, em frente à UBS da Vila São Paulo, localizada entre a Alameda Prata e a Avenida Benedito Paulino. O serviço é voltado para animais a partir de seis meses de idade. Para a segurança dos pets, é necessário cumprir o jejum pré-operatório de oito horas para alimentos e três horas para água. As orientações pós-operatórias serão fornecidas pela equipe veterinária no dia da castração.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Aparecido Marabraz, o programa tem como objetivo promover o bem-estar dos animais e o controle populacional de forma responsável.

“A castração gratuita é uma ação essencial para prevenir o abandono e diversas doenças, além de contribuir para uma convivência mais saudável entre os pets e seus tutores. Contamos com a participação de todos os ferrazenses nessa causa tão importante”, pontua.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal pelo telefone 4678-2275.