Ferraz terá inscrições para castração gratuita de cães e gatos

No dia 13 de dezembro, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos realizará as inscrições para castração gratuita de cães e gatos sem raça definida. A ação ocorrerá no Calçadão da XV de Novembro, a partir das 9 horas, e 300 vagas estarão disponíveis aos moradores ferrazenses.

Para participar, os interessados devem ser residentes de Ferraz e apresentar o documento original com foto e comprovante de endereço na hora da inscrição. Vale reforçar que cada tutor pode cadastrar quantos animais precisar, caso atenda os pré-requisitos.

O procedimento cirúrgico será realizado nos dias 15 e 16 de dezembro, no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola.

Alguns cuidados são primordiais no dia da cirurgia, como manter o animal em jejum oito horas antes e não ingerir água pelo menos três horas antes do procedimento, além, é claro, dos cuidados pós-operatórios que serão esclarecidos pelas equipes veterinárias.

Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente atende pelo telefone 4678-2275.