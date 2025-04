Ferraz terá inscrições para castração gratuita nesta quarta

Os moradores interessados em participar da castração gratuita de cães e gatos sem raça definida podem garantir a vaga nesta quarta-feira, 23 de abril, em Ferraz de Vasconcelos. As inscrições serão realizadas na Vila Jamil, na Avenida Governador Jânio Quadros, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Pasquarelli.

A partir dos seis meses de idade o animal já pode realizar a cirurgia. Não há limite de inscrições por tutor, desde que sejam cumpridos os critérios estabelecidos pelo programa, mas a apresentação do documento original com foto e comprovante de residência é obrigatória.

Neste mês de abril, os procedimentos cirúrgicos serão no sábado e domingo, 26 e 27 de abril, no mesmo local das inscrições a partir das 8 horas. Para a segurança dos animais, é fundamental seguir as orientações pré-operatórias, como o jejum de oito horas para alimentos e três horas para ingestão de água.

As instruções dos cuidados pós-operatórios serão repassadas pela equipe veterinária responsável no dia da cirurgia. Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal está disponível pelo telefone 4678-2275.

A castração gratuita em Ferraz de Vasconcelos já beneficiou mais de 8,4 mil animais no município e, apenas em 2025, já contabiliza mais de mil procedimentos realizados. A iniciativa visa promover o controle populacional, prevenir o abandono e reduzir a incidência de doenças.