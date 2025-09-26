Ferraz terá Instituto Federal e canalização de córregos após investimento de R$ 100 milhões do PAC

O Novo PAC, programa do governo federal, vai investir mais de R$ 100 milhões em obras em Ferraz. A cidade será contemplada com uma unidade do Instituto Federal, obras de canalização de córregos para prevenir contra enchentes e obras de contenção e drenagem em bairros que ficam em áreas de deslizamento.

A informação foi dada pelo deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) e pela prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos).

Instituto federal

Em vídeo publicado pelos dois no Instagram, não é informado o local em que o Instituto Federal ficará. Mas os dois reforçam que a obra vai fortalecer a educação municipal.

“Esse será o maior investimento do governo federal na nossa cidade. O Instituto Federal vai oferecer educação pública de qualidade para os ferrazenses”, disse a prefeita em vídeo.

Canalização

Todos os córregos da cidade serão canalizados, segundo a prefeita. Ela citou cada um.

Os córregos citados pela prefeita são: Cocho Bandeiras, no Jardim Bandeirantes; da Fazendinha na Vila Alaíde; e o córrego do Itaim. Além Córrego da Piscina na CPTM, Ribeirão Itaim e Romanópolis na parte Central da Cidade. E nos bairros, os córregos da Vila São Paulo, Maria Cecília e Cambiri.

“Todos vão ajudar a acabar com as enchentes nos bairros e no Centro da cidade. Na Vila São Paulo terá uma obra de grande investimento para enfrentar os alagamentos”.

Contenção

As obras de contenção e drenagem serão realizados nas ruas Clara Nunes, José Narciso Filho e Mem de Sá, além dos bairros Vila Jamil e Vila Cristina.

“Na Vila Cristina terá um encosta geotécnica, com monitoramento 24 horas de possíveis deslizamentos”, disse Priscila.

A prefeita agradeceu ao fim os vereadores da cidade, citando nominalmente cada um, aos ministros da Educação e das Cidades, Camilo Santana e Jader Filho, e ao presidente da República, Lula.