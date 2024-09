Ferraz terá mutirão de castração gratuita na próxima semana

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá três dias de castração gratuita na próxima semana. Nos dias 25,26 e 27 de setembro, cães e gatos sem raça definida poderão passar pelo procedimento cirúrgico na Vila Margarida. A ação é destinada apenas para a população ferrazense.

Para garantir a vaga, os moradores devem fazer a inscrição nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a partir das 9 horas, na rua João de Deus, em frente ao campo de futebol do bairro. Será obrigatória a apresentação do documento original com foto e comprovante de endereço.

Promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, o procedimento cirúrgico garante saúde, bem-estar e longevidade aos bichinhos, prevenindo doenças como infecções urinárias, câncer de mama, tumores de próstata, além de diminuir comportamento agressivos e gestações indesejadas.

É importante frisar que alguns cuidados são primordiais no dia da castração, como manter o animal em jejum oito horas antes e não ingerir água pelo menos três horas antes do procedimento, além, é claro, dos cuidados pós-operatórios que serão esclarecidos pelas equipes veterinárias.

Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal está disponível no telefone 4678-2275.