Ferraz terá programação da campanha Fevereiro Roxo, mês de conscientização ao Alzheimer

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos preparou uma programação especial de sensibilização para a campanha Fevereiro Roxo, mês dedicado às ações de prevenção e diagnóstico do Alzheimer. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) promoverão diversos encontros e palestras para acolher os moradores que desejam entender um pouco mais sobre a condição crônica.

Com o objetivo de educar, informar e possibilitar um olhar preventivo, os profissionais da rede irão falar sobre a temática com palestras, painéis informativos e rodas de conversa, já que a campanha tem abrangência nacional e todos os anos incentiva ações voltadas à assistência dos usuários, bem como serviços específicos para o público. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social.

Com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências como a perda de memória. Entre os principais sintomas do Alzheimer estão: falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversas ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos.

De acordo com a pasta, é importante que a população tenha acesso ao conhecimento e consiga promover o autocuidado para buscar uma orientação médica mais apurada em caso de identificar algum dos sintomas. “O diagnóstico precoce do Alzheimer e o tratamento adequado no tempo certo é fundamental para possibilitar o alívio dos sintomas e a estabilização ou retardo da progressão da doença. Neste mês de fevereiro, todas as nossas UBSs estão preparadas para receber e ajudar quem mais precisa”, pontua o secretário Clécio Gonçalves.