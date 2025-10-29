Envie seu vídeo(11) 4745-6900
29/10/2025
Região

Ferraz terá programação de missas nos cemitérios municipais para o Dia de Finados

Missas são organizadas pela Diocese de Mogi das Cruzes, que coordena as igrejas católicas da região

29 outubro 2025 - 14h44Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Secretaria de Cultura de Ferraz, divulgou a programação de missas nos cemitérios do município em alusão ao Dia de Finados, que será no próximo domingo (02). As missas são organizadas pela Diocese de Mogi das Cruzes, que coordena as igrejas católicas da região.

Os cemitérios do Cambiri, localizado na Travessa Dom Pedro II, 3146, e da Saudade na Rua da Saudade, 475 receberão os padres dos municípios para missas em horários variados. No Cemitério do Cambiri o encontro terá início às 7 e 9 horas, com o Padre Vinicius (Area Pastoral Santa Cecília), depois às 11 horas com o padre Luiz Cláudio (Paróquia São Francisco de Assis). No período da tarde, o padre Toninho (Paróquia Nossa Senhora de Fátima) celebrará a missa às 14 horas, e às 16 horas será o encerramento com o padre Alexandre (Paróquia Nossa Senhora da Paz).

Já no Cemitério da Saudade, às 8 horas haverá missa com o padre Nil (Paróquia Bom Jesus), às 10 horas com o padre Assis (Paróquia Santo Antônio) e o encerramento será a partir das 15 horas com o padre Vinicius (Área Pastoral Santa Cecilia).

 O Cemitério particular Parque das Palmeiras terá missa às 10h com o padre Alberto (Paróquia Santa Cruz e Santa Margarida).

Vale destacar que a Secretaria de Serviços Urbanos já está realizando a limpeza e zeladoria dos cemitérios municipais para receber a população.

