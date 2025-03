Ferraz terá programação especial no Dia Internacional da Mulher

Neste sábado, 8 de março, Ferraz de Vasconcelos vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma programação muito especial no Calçadão da XV de Novembro. A partir das 9 horas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e a Coordenadoria da Mulher promoverão uma manhã cheia de atividades, serviços gratuitos e atendimento jurídico em prol de mais políticas públicas femininas e fortalecimento de igualdades no município.

Para celebrar as conquistas sociais, políticas, econômicas e culturais das mulheres ao longo da história, o evento contará com orientações jurídicas, atrações artísticas e culturais, aulas de dança, atendimento de saúde, orientação profissional, entre outros, além do apoio da Casa da Mulher Paulista Ferrazense.

Em parceria com as secretarias municipais e representantes da causa, a ação tem como objetivo valorizar as mulheres ferrazenses, conscientizá-las sobre os seus direitos e promover cuidados de saúde e bem-estar.

De acordo com a presidente do Conselho da Mulher, Alessandra França, a data é uma oportunidade para refletir sobre os obstáculos que as mulheres ainda enfrentam. “É um momento de reflexão sobre os desafios que existem em relação aos direitos das mulheres e igualdade de gênero em diferentes áreas da sociedade. Nosso objetivo é avançar em direção a uma sociedade mais justa e igualitária para todos, por isso, contamos com a participação de todas e todos neste sábado”, pontua.