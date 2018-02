Ferraz terá recursos de R$ 4,4 mi para pavimentação e equipamentos

O Governo do Estado liberou ao prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, um recurso no valor de R$ 4,4 milhões para obras de pavimentação e compra de equipamentos como máquinas e caminhões para executarem serviços de manutenção no município.

O prefeito esteve, na última quinta-feira (8) no Palácio dos Bandeirantes em uma reunião com o Secretário da Casa Civil, Samuel Moreira e com o superintendente do Fumefi, Winderson Ancelotti, para receber o recurso. Samuel Moreira ainda parabenizou o prefeito Zé Biruta pelo resultado das contas da Prefeitura.

"Parabéns pelo seu trabalho. Vamos hoje entregar o convênio de R$ 4,4 milhões para sua cidade onde sabemos que será muito bem aplicado", afirmou o secretário.

Já o superintendente do Fumefi disse que fará uma visita a Ferraz “para avaliar a possibilidade do governo investir mais na cidade”.

O prefeito ao receber esse recurso comentou que vai solicitar urgência ao departamento competente da Prefeitura, para elaborar o projeto de pavimentação e de compra dos caminhões e máquinas.

"Esses recursos que o governo do estado liberou serão importantes para nossa cidade, vou enviar o mais rápido possível os projetos para que essa verba venho logo", concluiu o prefeito.

Fatec

Na ocasião, também ficou acertado a data da inauguração da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Ferraz que será ajustada até dia 27.