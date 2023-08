Ferraz vai atender mais de 150 mulheres no Kemel amanhã

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos realiza neste sábado uma ação especial voltada para a saúde da mulher com a realização de mais de 150 exames de Papanicolau por demanda livre.

Não é necessário marcar o exame, apenas comparecer com documento pessoal e no preparo para o exame, que será realizado na Unidade Básica de Saúde Antônio Nhan, no bairro Cidade Kemel.

A gerente da UBS, Stephany Oliveira, afirmou que a demanda desta região é grande, por isso a ação para beneficiar as mulheres com a realização deste exame preventivo. Das 8 às 16 horas serão realizados os exames na UBS que estará aberta para atender as pacientes.

O exame de Papanicolau ajuda na detecção de lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV.

Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) nos dois dias anteriores ao exame, evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame.

É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado.

Para mais informações, a UBS Antônio Nhan está localizada na Rua Luiz Zandrini, 10, no bairro Cidade Kemel e atende pelo telefone: 4676-6010.