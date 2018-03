Ferraz vai ceder terreno para instalação de campus da Universidade Brasil

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, recebeu em seu gabinete, na Vila Romanópolis, a visita do reitor da Universidade Brasil (antiga Universidade Camilo Castelo Branco), Fernando Pinto da Costa. O encontro teve como objetivo discutir a implantação de um campus da instituição de ensino superior no município. O deputado estadual Fernando Capez (PSDB) acompanhou o reitor na reunião.

Depois das apresentações formais e de uma explanação sobre como se encontra a atual situação de Ferraz, em todos os aspectos, ficou decidido que a Prefeitura irá indicar um terreno próprio para a vinda da universidade. A municipalidade poderá doar a área, que ainda não tem metragem exata, e a Universidade Brasil entrará com a estrutura e administração do local.

O prefeito Zé Biruta se colocou à disposição não só para indicar o terreno, mas também para ajudar em outras questões que forem necessárias.

"Anos atrás, Ferraz era para ter sido a primeira cidade da região a ter uma universidade, mas esse plano não deu certo. Agora, retomamos essa ideia e faremos de tudo para que ela seja concretizada", afirmou o prefeito.

O deputado Fernando Capez reforçou o porquê de Ferraz ter sido escolhida.

"Foi pela proximidade que já temos com o prefeito Zé Biruta, que inclusive tem realizado um trabalho de qualidade como administrador da cidade, assegurando o equilíbrio fiscal do município e colocando as contas em dia. Outro ponto importante para a vinda da Universidade, é que Ferraz é uma cidade estratégica, pois faz limite com vários municípios da Zona Leste, o que facilita a vinda dos estudantes. É uma cidade que precisa ser descoberta para novos investimentos", reforçou Capez.

Cursos

A Universidade Brasil deverá oferecer cursos de graduação em Pedagogia, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem, entre outros, para uma média de três mil alunos.