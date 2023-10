'Ferraz vive uma nova era de desenvolvimento e dignidade à população'

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), disse que a cidade vive “nova era, se desenvolve, paga dívidas, investe na educação, saúde e outros setores”.

Ela fez um balanço dos quase três anos à frente da Prefeitura, em entrevista ao vivo ao DS. Ferraz completou, neste sábado (14), 70 anos. “É uma nova era para Ferraz de Vasconcelos com novas ações, novas entregas. Antes, da nova gestão, era outra cidade. Agora está mais desenvolvida totalmente diferente. É a cidade que traz dignidade para a nossa população”, disse a prefeita.

Ela lembrou que, ao assumir três anos atrás, um dos grandes problemas era a dívida. São pagos R$ 4 milhões por mês. “As dívidas são de precatórios. Dívidas na Justiça. Vão até 2029”, disse. “Se não pagar (a dívida) a Prefeitura perde a certidão e recursos dos governos estadual e federal”, acrescentou. “São de prestadores de serviços que há mais de dez anos não receberam”, disse.

A prefeita lembrou que por meio de recurso próprio a Prefeitura não tem condições de investir em todas as obras. Por isso, são necessárias parcerias com os governos estadual e federal. Ela lembra que por meio das parcerias com os governadores João Doria e Rodrigo Garcia, com intermediação do deputado Rodrigo Gambale, a cidade conseguiu Poupatempo, Univesp, recapeamento asfáltico, entre outras obras.

Ela também comentou sobre o novo cargo do deputado Rodrigo Gambale, que agora está na Câmara Federal. “O Rodrigo, quando estava na Assembleia Legislativa, abriu portas no governo estadual. Aprendemos muitos a conseguir emendas e parcerias”.

13º SALÁRIO

A prefeita também falou sobre o pagamento do 13º salário aos servidores. “Muitas prefeituras encontram dificuldades para o 13º por conta da queda das receitas”.

Ela lembra que a Prefeitura de Ferraz garante (o 13º) e até antecipa. “É um compromisso que temos com os funcionários. O mínimo é pegar em dia”, disse.

Sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a prefeita lembrou que primeiro foi preciso investir na regularização fundiária porque 40% da cidade não está regularizada; a população (nesse percentual) não paga IPTU porque não tem escritura.

“Estamos trabalhando para regularizar e entregar a escritura nas mãos das famílias através de parceria com o Cidadania Legal”, disse.

Ferraz de Vasconcelos criou a Secretaria de Habitação, Relações Comunitárias e Favelas para ter foco na regularização. A cidade tem a primeira “Secretaria de Favelas” do Brasil.

Por conta disso, o governo federal criou uma coordenadoria sobre o tema.

A prefeita também falou sobre o cumprimento do seu Plano de Governo.

“Conseguimos concluir 80%. Tenho o plano na minha mesa”, estimou.

O restante, segundo ela, está em projetos de licitação para o próximo ano. O Centro de Convenções, por exemplo, é um desafio; um problema jurídico. “Tentamos várias tratativas. Estamos buscando outra alternativa para conseguir essa obra”, disse, lembrando que a cidade precisa das parcerias com o governos estadual e federal e ainda buscar alternativas para manter as obras.

Uma delas, por exemplo, foi o empréstimo de R$ 62 milhões para a continuidade de obras.

“O empréstimos foi feito baseado no bom desenvolvimento da cidade”, disse a prefeita. Ela lembrou que nos dois últimos anos do governo estadual ocorreram investimentos nos municípios. E agora com o novo governo de Tarcísio de Freitas o período é de adaptação e estudos sobre os pedidos dos municípios. Agora a coisa mudou. Por isso, a cidade teve de conseguir recursos para manter as obras. “O Tarcísio está se adaptando . Vendo o que é necessário. Os dois primeiros anos dele são de planejamento para liberar recursos nos dois últimos. Se não fizer empréstimos não é possível fazer investimentos”, lembrou.

A prefeita lembrou que a cidade não pode parar de progredir. Quando assumiu, segundo ela, faltava “muita coisa”: Unidade Básica de Saúde (UBS) e escolas sucateadas, nove obras paralisadas. Além disso, havia córregos sem manutenção há mais de dez anos. “Por isso não podemos parar (de investir) esperando o dinheiro vir de algum lugar que não virá”.

O dinheiro do empréstimo tem como fim, por exemplo, as câmeras de monitoramento. Hoje a cidade conta com 100 câmeras. O projeto é para mais 100. “O objetivo é fazer uma muralha de segurança”.

Ela também citou a reforma da Vila Olímpica. “Valorizamos muito o esporte. Como professora de Educação Física sei a importância da atividade física na vida do ser humano desde a criança até a terceira idade. Já conseguimos levar três areninhas do Governo do Estado, três quadras de areia no Centro de Ferraz, pista de caminhada e dois campos: do Raspadão e do Jardim Castelo”, disse.

A prefeita anunciou também a revitalização da Rua XV de Novembro e aprovou o calçadão da via.

“Ajuda os comerciantes e atrai mais consumidores e lojas para a cidade. O calçadão deu muito certo. Um espaço digno para a nossa cidade. Os ambulantes foram regularizados. Quem apresentou toda a documentação pode trabalhar com tranquilidade”, disse.

Ela também falou sobre a Saúde de Ferraz. Lembrou da parceria importante com o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, o único que não fechou as portas.

Também lembrou da expectativa de entregar o novo prédio do Centro de Saúde II (CS) e abrir novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“A UBS da Vila Jamil, por exemplo, era um antigo prédio da Etec (Escola de Tecnologia). Demolimos aquele espaço que trazia insegurança, bem na entrada da cidade. Criamos nova UBS para inaugurar no mês de outubro”. Ela falou também sobre a informatização na saúde para agilizar consultas e acrescentou a expectativa da gestão.

“Ainda tem o que se fazer, mas já conseguimos elevar o nome da nossa cidade. Resgatamos a tradição da cidade com a 40ª Festa da Uva Fina. Ferraz é o berço da uva Itália. Inclusive foi plantado o primeiro pé em um terreno na frente do meu gabinete. A cidade avança”.