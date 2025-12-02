Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 02/12/2025
Região

Ferraz amplia ações para melhorar a gestão de resíduos no município 

Secretaria de Serviços Urbanos é responsável pelo serviço

02 dezembro 2025 - 13h06Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça seu compromisso com a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos (SSU). A pasta é responsável pela coleta domiciliar regular, recolhimento de resíduos verdes, remoção de entulhos descartados de forma irregular nas vias públicas e por outros serviços que garantem a limpeza da cidade. 

Esta atuação é integrada à Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, que desenvolve ações educativas, realiza fiscalização ambiental e apoia políticas voltadas ao manejo correto dos resíduos, contribuindo para uma cidade mais sustentável. 

Atualmente, o município possui um contrato específico para o manejo de resíduos, por meio do qual são recolhidas cerca de 400 toneladas por mês, totalizando aproximadamente 4800 toneladas ao ano. 

Para facilitar o descarte adequado de materiais, o município conta com um Ecoponto em funcionamento localizado na Av. Tancredo de Almeida Neves n.º 2801 - Jd. Nossa Senhora do Carmo. O canal oficial para denúncias de descarte irregular pode ser feito pela Ouvidoria Geral, disponível no site oficial do município, pelo telefone (11) 4674-7839 ou e-mail: ouvidoria@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. 

No entanto, novas iniciativas estão em andamento. Já estão sendo realizadas obras de implantação de um Centro de Triagem de Recicláveis, em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). As melhorias vão ampliar significativamente a capacidade de recebimento, separação e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

Com esses avanços, Ferraz de Vasconcelos segue fortalecendo suas políticas de sustentabilidade e aprimorando os serviços oferecidos à população, visando uma cidade mais limpa, organizada e comprometida com o meio ambiente.

