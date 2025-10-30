Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 30 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz celebra 3 anos da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas

Secretaria desempenha um papel essencial na transformação social e urbana do município

30 outubro 2025 - 11h28Por De Ferraz
Celebração reuniu autoridades, servidores e representantes de entidades parceirasCelebração reuniu autoridades, servidores e representantes de entidades parceiras - (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos comemorou, na última quarta-feira (29), o terceiro aniversário da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas. A celebração aconteceu no anfiteatro do Paço Municipal e reuniu autoridades, servidores e representantes de entidades parceiras em um evento que destacou os avanços e conquistas da pasta ao longo dos últimos anos.

Desde sua criação, a secretaria desempenha um papel essencial na transformação social e urbana do município. Em apenas três anos, mais de 7 mil imóveis foram regularizados, garantindo segurança jurídica e o direito à moradia para milhares de famílias ferrazenses. 

Além das ações de regularização fundiária, a pasta também promoveu atividades voltadas à integração social e à educação cidadã, como encontros com crianças da comunidade, incluindo visitas à Arena Corinthians e ao Aeroporto de Congonhas, experiências que ampliam horizontes e fortalecem vínculos comunitários.

Durante a cerimônia, o secretário Carlos Alexandre Domingos da Silva destacou o impacto positivo do trabalho realizado: “A criação dessa secretaria foi um marco para a nossa cidade e para o Brasil. Em três anos, conseguimos fazer a diferença na vida de muitas famílias. Ficamos muito orgulhosos do caminho que estamos trilhando.”

O evento contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Daniel Balke, do secretário de Assistência Social Marcos Rogério de Oliveira Santos e da vereadora Selma Francisca dos Santos (Professora Selma), entre outras autoridades municipais.

Com o slogan “Há 3 anos fazendo a favela sonhar”, a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas reafirma seu compromisso em seguir promovendo políticas públicas inclusivas, que garantam dignidade, oportunidades e acesso a direitos fundamentais para moradores de favelas e comunidades periféricas de Ferraz de Vasconcelos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hapvida consolida escala nacional com resultados recordes
Região

Hapvida consolida escala nacional com resultados recordes

Clube do Livro da Biblioteca de Ferraz realizará evento 'Ler e rua é brincar'
Cultura

Clube do Livro da Biblioteca de Ferraz realizará evento 'Ler e rua é brincar'

Grupo de estudo bíblico e político da região lança carta com reflexão sobre a COP30
Região

Grupo de estudo bíblico e político da região lança carta com reflexão sobre a COP30

Projeto proíbe cigarros eletrônicos em locais públicos e privados de Mogi
Câmara

Projeto proíbe cigarros eletrônicos em locais públicos e privados de Mogi

Santa Casa de Mogi incentiva prevenção e valoriza autoestima feminina
Saúde

Santa Casa de Mogi incentiva prevenção e valoriza autoestima feminina

Cobrança de pedágio na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga começa no sábado
Região

Cobrança de pedágio na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga começa no sábado