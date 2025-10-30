Ferraz celebra 3 anos da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos comemorou, na última quarta-feira (29), o terceiro aniversário da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas. A celebração aconteceu no anfiteatro do Paço Municipal e reuniu autoridades, servidores e representantes de entidades parceiras em um evento que destacou os avanços e conquistas da pasta ao longo dos últimos anos.



Desde sua criação, a secretaria desempenha um papel essencial na transformação social e urbana do município. Em apenas três anos, mais de 7 mil imóveis foram regularizados, garantindo segurança jurídica e o direito à moradia para milhares de famílias ferrazenses.



Além das ações de regularização fundiária, a pasta também promoveu atividades voltadas à integração social e à educação cidadã, como encontros com crianças da comunidade, incluindo visitas à Arena Corinthians e ao Aeroporto de Congonhas, experiências que ampliam horizontes e fortalecem vínculos comunitários.



Durante a cerimônia, o secretário Carlos Alexandre Domingos da Silva destacou o impacto positivo do trabalho realizado: “A criação dessa secretaria foi um marco para a nossa cidade e para o Brasil. Em três anos, conseguimos fazer a diferença na vida de muitas famílias. Ficamos muito orgulhosos do caminho que estamos trilhando.”



O evento contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Daniel Balke, do secretário de Assistência Social Marcos Rogério de Oliveira Santos e da vereadora Selma Francisca dos Santos (Professora Selma), entre outras autoridades municipais.



Com o slogan “Há 3 anos fazendo a favela sonhar”, a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas reafirma seu compromisso em seguir promovendo políticas públicas inclusivas, que garantam dignidade, oportunidades e acesso a direitos fundamentais para moradores de favelas e comunidades periféricas de Ferraz de Vasconcelos.