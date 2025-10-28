Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Região

Ferraz celebra o sucesso do Baile do Idoso 2025 com música, alegria e integração 

Baile do Idoso 2025 é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com apoio da Secretaria de Assistência Social

28 outubro 2025 - 09h34Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A tarde desta última sexta-feira (24) foi marcada por muita animação e emoção em Ferraz de Vasconcelos. O Baile do Idoso 2025, realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com apoio da Secretaria de Assistência Social, reuniu participantes no Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz, na Vila Maria Rosa, em uma grande celebração voltada à terceira idade.

O evento proporcionou momentos de alegria, convivência e descontração, com música ao vivo, dança, bingo com brindes especiais e um espaço gastronômico acessível. Cada idoso pôde levar um acompanhante, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e familiar.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, o sucesso da ação reforça o compromisso da gestão com o bem-estar e a valorização dos idosos. “Foi um dia inesquecível. Promover espaços de convivência como este é fundamental para fortalecer vínculos, garantir inclusão e incentivar o envelhecimento ativo em nossa cidade”, afirmou.

O presidente do Conselho Municipal, Samuel Gomes, também celebrou o resultado. “O baile foi um verdadeiro encontro de gerações e emoções. Ver nossos idosos felizes, dançando e se divertindo, é a maior recompensa. Esse é o propósito das nossas ações: promover autoestima, integração e novas amizades”, destacou.

A realização faz parte das políticas públicas de valorização da pessoa idosa desenvolvidas pela Prefeitura, reafirmando o compromisso com uma cidade mais acolhedora, participativa e inclusiva para todos.

