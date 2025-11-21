Ferraz disponibiliza Bilhete PcD Ongpag Municipal para ampliar acesso ao transporte de saúde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, disponibiliza o Bilhete PcD Ongpag Municipal, um benefício destinado às pessoas com deficiência que necessitam de apoio no deslocamento para consultas, exames e demais atendimentos de saúde. A iniciativa busca facilitar o acesso gratuito ao transporte, garantindo mais inclusão, autonomia e qualidade de vida aos munícipes.



Para solicitar o benefício, o interessado deve comparecer presencialmente ao Centro de Especialidades Médicas Papa João Paulo II (CEM), localizado na Avenida Brasil, nº 2159, no bairro Romanópolis. O atendimento é realizado mediante apresentação de documentos originais e cópias, incluindo RG e CPF, laudo médico atualizado com CID-10, comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos como contas de água, luz, telefone ou declaração autenticada em cartório, além de comprovante de renda e extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Também são necessários os documentos de identificação dos acompanhantes, caso haja necessidade.



Esta medida reforça o compromisso do poder público com a acessibilidade e o cuidado às pessoas com deficiência que dependem do transporte para manter a rotina de cuidados médicos. Em caso de dúvidas, o CEM permanece à disposição pelo telefone (11) 4678-5846.



O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, destaca a importância do novo benefício para a população. “Nosso objetivo é facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos serviços essenciais, promovendo dignidade, inclusão e mobilidade a todos que dependem do transporte público para cuidar da própria saúde”, afirmou.