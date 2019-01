Ferrazense realiza bingo beneficente em prol de adolescente com doença rara

Solidariedade. A palavra resume bem o ato de uma ferrazense, que irá realizar um bingo beneficente, neste domingo (20), no Salão Montreal (Rua Antônio Silvestre Leite, Tanquinho, Ferraz de Vasconcelos), em prol do garoto Felipe Okubo Terra, de 15 anos, portador da doença rara neurofibromatose tipo 2 - também conhecida como Doença de von Recklinghausen. A enfermidade se manifesta ainda na adolescência e provoca crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, além de redução da visão e/ou audição, dificuldade de equilíbrio e problemas na coluna, como a escoliose.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para custear no tratamento. Para isto, o bingo deve contar com diversos prêmios. Entre eles: Tablet, TV Smart 32", eletrodomésticos e eletroeletrônicos, produtos de beleza, além de vale-presentes R$ 100 (manicure) e R$ 450 (odontológico).

Segundo os organizadores, a situação clínica do jovem piorou nos últimos anos. A família chegou a entrar na Justiça, pois, o convênio não autorizou o tratamento. Mesmo com pouca idade, o garoto já passou por cinco cirurgias.

"Ele já perdeu a audição, o equilíbrio e teve paralisias de face. Chegou a ficar internado por três meses em estado grave. A família fez a compra do medicamento experimental, que vem dado resultado no exterior. É uma luz para todos", disse Carleia Lourenço, que é uma das organizadoras do evento.

Vale lembrar que todo o recurso arrecadado durante o bingo será revertido exclusivamente no tratamento do adolescente. Mais informações sobre o evento poderá ligar nos números: 97305-3857 ou 4675-2328.