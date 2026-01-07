Ferraz fortalece proteção à vida e garante moradia a famílias em situação de vulnerabilidade

Comprometida com a proteção da vida e a promoção da dignidade humana, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, desenvolveu ao longo de 2025 um trabalho contínuo de acolhimento e proteção imediata, com destaque para a gestão do programa Auxílio-Aluguel.

Atualmente, o município mantém 170 auxílios-aluguel ativos, assegurando moradia provisória e segura a famílias residentes em áreas de risco, além de oferecer amparo a mulheres vítimas de violência, garantindo proteção em momentos de extrema vulnerabilidade social.

Desde a implementação do programa, aproximadamente 300 famílias já foram beneficiadas, evidenciando o compromisso da administração municipal em preservar vidas, reduzir riscos e proporcionar estabilidade enquanto soluções habitacionais definitivas são encaminhadas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o Auxílio-Aluguel representa uma resposta rápida e eficaz do poder público às situações emergenciais. “Esse programa nos permite agir com agilidade e sensibilidade, garantindo segurança, dignidade e proteção às famílias que mais precisam. Atuamos com responsabilidade, transparência e um olhar humano para cada caso atendido”, ressaltou.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social, a proteção dos cidadãos e a construção de uma cidade mais justa e segura para todos.