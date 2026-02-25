Ferraz participa da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está sendo representada na 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em Brasília entre os dias 24 e 27, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento reúne delegados e delegadas de todas as regiões do país para discutir propostas que irão orientar o desenvolvimento urbano brasileiro nos próximos anos.



Organizada pelo Conselho das Cidades, órgão colegiado integrante do Ministério das Cidades, a conferência marca a retomada do principal fórum nacional de participação social voltado à construção de políticas públicas urbanas. Após uma década sem realização, o encontro volta a promover o diálogo entre poder público, sociedade civil, movimentos sociais, setor empresarial e especialistas.



Durante os quatro dias de programação, são debatidos temas centrais para os municípios brasileiros, como habitação, saneamento básico, mobilidade urbana, desenvolvimento das periferias, sustentabilidade, enfrentamento às mudanças climáticas, transformações digitais, segurança cidadã e controle social. As discussões estão organizadas em oito salas temáticas, onde serão consolidadas propostas que irão subsidiar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).



O município integra o processo nacional que já mobilizou mais de 1,8 mil cidades, além dos 26 estados e do Distrito Federal, consolidando contribuições da sociedade para a formulação de diretrizes que orientarão ações federais, estaduais e municipais.



Ao final da conferência, as deliberações serão reunidas em um documento oficial que servirá de base para a implementação da PNDU nos próximos anos, fortalecendo o pacto federativo e ampliando a participação social nas decisões que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

