Ferraz promove Caminhada pela Inclusão em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará, no próximo dia 3 de dezembro, uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A iniciativa, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, contará com o apoio da equipe Família Cromossomos 21 na Caminhada pela Inclusão.
Esta ação tem como objetivo ampliar a visibilidade das pautas do setor, reforçar a luta por direitos e fortalecer o apoio às pessoas com deficiência no município.
A concentração está marcada para as 12h30, no Calçadão XV de Novembro, no Centro. O trajeto seguirá pelas ruas Otávio Rodrigues Barbosa e Vereador Diomar Novaes, com encerramento na Praça da Independência. No ponto de chegada, o CMPDMR realizará atividades de conscientização sobre inclusão, acessibilidade e respeito, utilizando faixas informativas e estrutura de som.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Samuel Gomes, a mobilização reforça a importância do engajamento coletivo. “Esta caminhada simboliza a união da sociedade em defesa da dignidade e da inclusão. É um momento para lembrar que políticas públicas só avançam quando caminhamos juntos, ouvindo e valorizando cada pessoa com deficiência”, destacou.