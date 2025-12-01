Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 01 de dezembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Ferraz promove Caminhada pela Inclusão em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Concentração está marcada para as 12h30, no Calçadão XV de Novembro, no Centro

01 dezembro 2025 - 11h58Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará, no próximo dia 3 de dezembro, uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A iniciativa, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, contará com o apoio da equipe Família Cromossomos 21 na Caminhada pela Inclusão. 

Esta ação tem como objetivo ampliar a visibilidade das pautas do setor, reforçar a luta por direitos e fortalecer o apoio às pessoas com deficiência no município.

A concentração está marcada para as 12h30, no Calçadão XV de Novembro, no Centro. O trajeto seguirá pelas ruas Otávio Rodrigues Barbosa e Vereador Diomar Novaes, com encerramento na Praça da Independência. No ponto de chegada, o CMPDMR realizará atividades de conscientização sobre inclusão, acessibilidade e respeito, utilizando faixas informativas e estrutura de som.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Samuel Gomes, a mobilização reforça a importância do engajamento coletivo. “Esta caminhada simboliza a união da sociedade em defesa da dignidade e da inclusão. É um momento para lembrar que políticas públicas só avançam quando caminhamos juntos, ouvindo e valorizando cada pessoa com deficiência”, destacou.

