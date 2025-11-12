Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz realiza eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade

encontro acontece nesta quinta-feira (13), a partir das 9h30, na Câmara Municipal

12 novembro 2025 - 11h55Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, na próxima quinta-feira (13), a assembleia de Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, referente ao biênio 2025/2027. O encontro acontecerá a partir das 9h30, na Câmara Municipal, localizada na Avenida Dom Pedro II, n.º 234.

O CMDPMR tem papel estratégico na promoção da cidadania e na construção de uma Ferraz de Vasconcelos mais inclusiva e acessível para todos. Além disto, este evento tem como objetivo escolher os novos representantes que irão compor o colegiado responsável por discutir, propor e fiscalizar políticas públicas voltadas à inclusão, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência no município.

De acordo com o presidente do Conselho, Samuel Gomes, a assembleia representa um importante momento de engajamento social. “A eleição é uma oportunidade de fortalecer a representatividade das pessoas com deficiência e ampliar o diálogo com o poder público. Juntos, podemos construir uma cidade mais acessível, com respeito, dignidade e igualdade de direitos para todos”, afirmou.

A eleição é aberta à participação de moradores, familiares, representantes de entidades e instituições que atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A presença popular é considerada fundamental para fortalecer a atuação do Conselho e garantir que as políticas públicas reflitam as reais necessidades da comunidade.

 

