Ferraz realiza exumações obrigatórias no Cemitério Cambiri

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informa que, a partir do dia 14 de dezembro de 2025, terão início as exumações da Quadra 82 do Cemitério Cambiri.

Os familiares que identificarem o nome de seus entes queridos na listagem publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), nas edições de nº 1161 e 1164, e desejarem solicitar a transferência dos restos mortais, devem comparecer presencialmente à Secretaria de Serviços Urbanos para indicar o local de destino.

Para a abertura do processo administrativo, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de endereço, certidão de óbito, receita de cemitério, carta de translado e título de posse.

A Prefeitura reforça que o prazo final para manifestação dos responsáveis é 12 de dezembro de 2025. Após essa data, caso não seja aberto o processo administrativo, os restos mortais serão transferidos para o Ossário Geral, conforme determina o Decreto Estadual n.º 16.017, de 04 de novembro de 1980, considerando que o prazo legal das sepulturas já foi excedido.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone (11) 97313-0685.