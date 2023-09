Festa de Nossa Senhora do Socorro celebra 165º edição; novena prossegue durante a semana

Na última sexta-feira (1º), a paróquia Nossa Senhora do Socorro deu início a celebração da 165ª edição da Festa de Nossa Senhora do Socorro, ocorrendo sob o tema "Socorrei-nos, oh Maria".

Segundo a organização, serão 12 dias de orações, missas votivas e quermesse. A cada missa, um grupo de fiéis e devotos será lembrado, como os enfermos, os profissionais, as famílias etc.

Na sexta-feira (1º), às 19h30, ocorreu a missa e o levantamento do mastro. No sábado (2), teve carreata festiva às 15h, e a missa de abertura da festa às 17h. Já de 3 a 11 de setembro acontece a missa, e a novena durante a semana, às 19h30, no sábado às 17h, e no domingo às 18h. A procissão acontece no dia 10, às 12h.

Quermesse

De acordo com a organização, a quermesse terá apresentações artísticas, bingo e um festival gastronômico. Nos dias 3 e 10 de setembro será vendido o almoço da padroeira. O prato será macarronada à italiana e os convites serão vendidos no dia, por R$ 14. No dia 12 de setembro será vendido a fatia do bolo da padroeira. Cada pedaço vai custar R$ 10.