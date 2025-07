Festa de Sant'Ana 2025 começa nesta sexta-feira com fé, tradição e cultura em Mogi das Cruzes

A cidade de Mogi das Cruzes inicia nesta sexta-feira (11), a tradicional Festa de Sant’Ana, uma das mais antigas expressões de fé e cultura do Alto Tietê, que neste ano celebra os 414 anos de devoção à Padroeira da cidade. A festividade vai até o dia 27 de julho, reunindo milhares de fiéis, famílias e visitantes na Catedral de Sant’Ana, no centro histórico da cidade.

A festa conta com uma programação religiosa intensa, missas com participação de padres de toda a Diocese, novena, carreata, bênçãos e a tradicional procissão solene com os andores de Sant’Ana e São Joaquim. A parte social e cultural inclui quermesse, bingo, comidas típicas, parque de diversões e um ambiente acolhedor que une fé, gastronomia e convivência comunitária.

Neste ano, a Festa acontece em sintonia com o Jubileu da Esperança 2025, proclamado pela Igreja Católica, com o tema “ Com Sant'Ana, Peregrinos de Esperança”, inspirado no Ano Santo convocado pelo Papa Francisco.

“É uma festa que representa a alma de Mogi das Cruzes: tradição, fé e alegria. Celebrar Sant’Ana é reafirmar nossos valores e nossa história”, afirma o Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, responsável pela Catedral e coordenador da festa ao lado do Padre Marcelo de Oliveira e da Irmandade de Sant’Ana.

Programação religiosa — Catedral de Sant'Ana

11 a 27 de julho – Mogi das Cruzes

12 de julho (sábado)

• 18h | Abertura oficial com Levantamento do Mastro

• Missa com Dom Pedro Luiz Stringhini

13 de julho (domingo)

• Missas às 7h, 9h, 11h, 17h30 e 19h

14 de julho (segunda-feira)

• 19h | Missa com Padre Antônio Maria

15 de julho (terça-feira)

• 18h | Terço de Nossa Senhora Rosa Mística

• 19h | Santa Missa

Novena de Sant’Ana — de 17 a 25 de julho (sempre às 19h)

• 17/07 (quinta) – Padres da Região Brás Cubas

• 18/07 (sexta) – Padres da Região César de Souza

• 19/07 (sábado) – Padres da Região Santa Isabel (Guararema e Arujá)

• 20/07 (domingo)

• 9h | Carreata de São Cristóvão + Bênção de carros, motos e caminhões

• 11h | Missa de São Cristóvão

• 19h | Padres da Região Catedral

• 21/07 (segunda) – Padres da Região Salesópolis

• 22/07 (terça) – Padres da Região Suzano

• 23/07 (quarta) – Padres da Região Poá

• 24/07 (quinta) – Padres da Região Ferraz de Vasconcelos

• 25/07 (sexta) – Padres da Região Itaquaquecetuba

Dia da Padroeira – 26 de julho (sábado)

• 12h | Missa solene com Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes

• 16h | Procissão com os andores de Sant’Ana e São Joaquim

• Missa presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, com padres da Diocese

27 de julho (domingo)

• 19h | Missa de encerramento com Dom Eduardo Malaspina

Programação social — Quermesse de Sant'Ana

Local: Pátio da Catedral de Sant’Ana

Dias: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de julho

Horário: A partir das 18h

Atrações:

• Barracas com doces caseiros, tortas, pasteis, vinho quente, quentão e churrasco

• Bingo com prêmios

• Parque de diversões para crianças

• Ambiente acolhedor e familiar