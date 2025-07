Festa de Sant'Ana preserva fé e identidade mogiana há mais de quatro séculos

Mais que um evento religioso, a Festa de Sant’Ana, que será realizada entre os dias 11 e 27 de julho de 2025, é um marco histórico e espiritual para Mogi das Cruzes. Desde 1611, a Padroeira da cidade é celebrada como símbolo de proteção, devoção e união do povo mogiano, com uma programação que une rituais de fé, solidariedade, cultura popular e religiosidade comunitária.

Ao longo de mais de quatro séculos, a festa mantém viva uma série de tradições profundamente enraizadas na cultura local, como o levantamento do mastro, a novena com padres de todas as regiões da Diocese e a solene procissão com os andores de Sant’Ana e São Joaquim, que percorre as ruas do centro histórico da cidade.

Neste ano, a celebração também será iluminada pelo espírito do Ano Jubilar de 2025, proclamado pelo Vaticano, com o tema " Peregrinos de Esperança”. O tema convida fiéis de todas as idades a uma jornada de renovação da fé, esperança ativa e compromisso com a solidariedade.

“É tempo de esperança e reconexão com os valores que sustentam nossa fé e nossa cidade. Sant’Ana é parte da identidade de Mogi”, afirma o Padre Marcelo de Oliveira.

A programação completa da festa, incluindo missas, procissão, quermesse e eventos culturais, será divulgada nos próximos dias. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.