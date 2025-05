Festa de Santo Ângelo de 2025 acontece neste fim de semana em Mogi

A Festa de Santo Ângelo de 2025 acontece neste fim de semana, nos dias 17 e 18 de maio, na capela que leva o nome do padroeiro. O tradicional evento terá comidas típicas, brinquedos para crianças, ação entre amigos e missas.

A festa se inicia às 14h30, na casa dos festeiros, na Avenida Laurindo Pereira, 501, em Jundiapeba, para um terço. Após isso, todos fazem uma carreata até a Capela de Santo Ângelo, local da festa.

A partir das 16 horas de sábado, as barracas de churrasco, pastel, doces, mocotó, pipoca, bar e vinho quente começam a funcionar. Às 17 horas será feita uma missa, que será finalizada com o levantamento do mastro.

Após a celebração, será feita uma ação entre amigos, que deve começar por volta de 19 horas do sábado.

No domingo, a programação se inicia às 8 horas, quando será feita a 16ª Caminhada dos Devotos de Santo Ângelo, que sairá da Pizzaria Opção, em Jundiapeba, até a capela. O restaurante está distribuindo camisas da caminhada, que podem ser retiradas até sexta-feira. Uma missa será celebrada às 10 horas, após a chegada na igreja.

A partir das 12 horas de domingo, será servido o tradicional afogado de forma totalmente gratuita. As barracas seguirão funcionando na festa das 10 às 22 horas. Às 16 horas é feita uma procissão antes de mais uma missa.

A Capela de Santo Ângelo está localizada na Estrada das Varinhas, altura do km 49,5, em Jundiapeba.