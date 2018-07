Festa do Divino de 2018 arrecada R$ 2,5 milhões

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2018 teve receita total de R$ 2.566.650,62 e uma despesa de R$ 962.619,66. O repasse para as 27 entidades - quatro a mais que em 2017 - foi de R$ 1.604.030,96. Os dados foram apresentados pela Associação Pró-Festa do Divino, representada pelo presidente, Josmar Cassola, e demais membros, e pela Diocese de Mogi, sob o comando do bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stinghini, à imprensa na manhã dessa sexta-feira, dia 6, na Mitra Diocesana.

"Apesar de a arrecadação ter sido um pouco maior do que a edição de 2017, que teve receita de R$ 2.547.544,56, a despesa deste ano foi maior que a do ano passado, passando de R$ 899.139,35 para R$ 962.619,66. Além disso, neste ano tivemos a participação de mais quatro entidades, passando de 23 para 27. De uma maneira geral, o balanço foi positivo", diz o presidente Josmar Cassola.

O bispo Dom Pedro fala sobre a participação do povo nos últimos anos. "Tem sido bastante regular, nos últimos anos. E o ponto de vista financeiro também tem se mantido, embora neste ano tenha sido um pouco menos, algo em torno de 2,5%, no valor líquido, tendo em visto a despesa. Tudo é tão importante, mas o que chama mais a atenção é a presença do povo, a alegria do nosso povo ao expressar a fé e devoção", destaca o bispo.

Também participaram da reunião de prestação de contas a festeira Sandra Chaudar Santana e os capitães de mastro de 2018, Mauro e Cícera Alecxandra Margarido; os festeiros e capitães de mastro ?de 2019, ?respectivamente, ?Marcelo e Suely Braz e Antônio José e Maria Auxiliadora Mercado Martins, a Dora; o tesoureiro, José Carlos Nunes Júnior; o diretor de Marketing, Gérson Barros, da Pró-Divino; e o padre Luis Alberto Hidalgo. Neste ano, a Festa do Divino teve como tema "Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos vossa paz" e foi realizada de 10 a 20 de maio.

Novidades

Durante a reunião, algumas novidades foram apresentadas pela Associação Pró-Divino, que deseja envolver ainda mais a população em vários setores da festa, assim como as próprias entidades que já participam da festividade. Foi criada a Coordenadoria de Entidades, que ficará a cargo do casal Mauro e Cícera Alecxandra Margarido, os capitães de mastro da Festa do Divino deste ano. E também, no mês de setembro, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Crescer, será dado um curso de salgados, doces e frutas cristalizadas, na Associação Pró-Divino. A proposta, neste caso, é aumentar o número de abelhinhas na confecção dessas iguarias durante a Festa do Divino. "São propostas que visam o aperfeiçoamento de dois setores importantes para a festa", enfatiza Josmar Cassola.

No ano que vem, a Festa do Divino ocorrerá de 30 de maio a 9 de junho. Mas os preparativos já começaram, segundo o festeiro de 2019, Marcelo Braz. A primeira Coroa do Divino será realizada no dia 11 de agosto, na sede da Associação. "A Coroa do Divino ocorre sempre no segundo sábado de cada mês, como uma espécie de Novena Preparatória. Após a reza, é feito o chá com bingo para os devotos se confraternizarem, e já contamos com a presença dos devotos. É um trabalho árduo, mas na fé da união, oração e trabalho vamos caminhar na nossa missão", diz Marcelo.

A Associação Pró-Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Mogilar.