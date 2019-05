Festa do Divino Espírito Santo 2019 começa nesta quinta-feira

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes começa nesta quinta-feira (30). Até o dia 9 de junho, a cidade terá uma intensa programação religiosa, cultural e folclórica, naquela que é uma das mais antigas e tradicionais comemorações em louvor ao Espírito Santo no país. A procissão de abertura da festa está marcada para as 17h, com saída em frente ao prédio da Prefeitura.

Os devotos seguirão até a praça Coronel Benedito de Almeida, onde está montado o Império. Às 18h, em frente a Catedral de Santana, será realizada a cerimônia de abertura, benção do Império, hasteamento e benção das bandeiras. Na sequência, os fiéis seguem até o espaço do Pró-Hiper, no Mogilar, onde a quermesse será aberta, a partir das 18h30.

A quermesse deste ano conta com 59 barracas no total e 30 entidades comandando os espaços e comercializando produtos alimentícios e bebidas. Também haverá um parque de diversão montado no Pró-Hiper e apresentações musicais.

“Essa festa tem algo muito especial, que é o nosso sentimento por ela, que está inserido em nossas vidas. A Prefeitura tem um orgulho muito grande em poder apoiar a realização da festa, que é sempre um momento de comunhão e paz para todos”, afirmou o prefeito Marcus Melo, durante a abertura do subimpério da Festa do Divino no prédio da administração municipal, na última semana.

A edição de 2019 tem como tema “Divino Espírito Santo: Renove a nossa Fé e a Transforme em Missão”. A programação segue diariamente, com as alvoradas a partir das 5h, e a quermesse (a partir das 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 14h, aos sábados e domingos), além das novenas e missas na Catedral de Sant’Ana, às 19h30.

Neste ano, a Festa do Divino também receberá shows especiais. Nesta quinta-feira (30/05), a partir das 20 horas, o tenor Rinaldo Viana, um dois maiores ícones da música lírica no país, se apresentará com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. A apresentação terá ainda a participação do maestro Israel Cardoso, convidado da noite.

Já na sexta-feira (1°), será a vez do cantor e compositor Renato Teixeira se apresentar no palco montado na quermesse da festa. Um dos maiores da música do interior do país, ele deverá apresentar sucessos como Tocando em Frente, Romaria e Amanheceu, Peguei a Viola, entre outros.

Ponto alto da programação folclórica da festa, a Entrada dos Palmitos deste ano está marcada para o dia 8 de junho, com concentração e saída do cortejo a partir das 9 horas, em frente a Capela Santa Cruz, na rua Dr. Ricardo Vilela. Nesse mesmo dia, ao meio-dia, os festeiros e capitães de mastro oferecem gratuitamente o afogado, que é prato mais típico da festa, no espaço do Pró-Hiper, no evento tradicionalmente conhecido como Afogado do Povo.

Já no domingo (09/06) acontece o encerramento da festa, com a cerimônia de Pentecostes, a partir das 16h30. Após a procissão, que percorre as ruas da área central, é celebrada a Missa de Pentecostes, seguida pela incineração dos pedidos e o fechamento do Império.

Os festeiros deste ano são Marcelo Braz e Suely Moraes Braz. Já os capitães de mastro são Antonio José Mercado e Maria Auxiliadora Mercado. A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes é organizada pela Associação Pró-Festa do Divino e pela Diocese de Mogi das Cruzes.