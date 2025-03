Festa do Divino Espírito Santo de Mogi pode ser reconhecida como Patrimônio Imaterial Nacional

A prefeita Mara Bertaiolli se reuniu nesta sexta-feira (14) com representantes do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo e da Diocese de Mogi das Cruzes para a apresentação do plano de trabalho que deverá reconhecer a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes como um patrimônio imaterial do Brasil.

Estiveram presentes a secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Patrícia Cesare; o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini; o presidente da Associação Pró-Festa do Divino, Marcelo Braz; o festeiro do divino, João Pedro; e os pesquisadores do Centro de Estudos da Cultura Popular, Angela Savastano, Fábio e Hugo.

O dossiê, já em produção pela equipe do Centro de Estudos da Cultura Popular, será apresentado para o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A Festa do Divino em Mogi é considerada a maior e mais antiga festa de devoção ao Espírito Santo do Brasil.

"A Prefeitura está à disposição para colaborar, fornecer informações, dados e estrutura necessária para a elaboração deste documento que resgatará a história da Festa do Divino Espírito Santo, realizada na nossa cidade há mais de 400 anos", afirmou a prefeita.

Fábio, historiador do Centro de Cultura Popular, apontou que o processo de patrimonialização é construído coletivamente e elogiou a importância da união da gestão municipal com os organizadores da Festa do Divino. "Nosso trabalho será levantar as informações históricas e vivenciar uma imersão nesta festa folclórica, religiosa e de cultura popular que acontece aqui em Mogi . Por meio dessa vivência e diálogo com a população local, será possível a construção do material que avaliará a relevância nacional da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes".

Os historiadores também irão realizar estudos e pesquisas nos arquivos disponíveis da cidade. Considerada a maior e mais tradicional festividade em louvor ao Espírito Santo do Brasil, a Festa do Divino de Mogi das Cruzes completa 412 anos de história neste ano.