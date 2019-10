Poá realiza neste sábado festa em comemoração ao Dia das Crianças

Poá realiza neste sábado (12), na Praça de Eventos, uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças. Será um dia reservado para muita diversão e alegria e contará com diversas atrações. Entre elas as pessoas poderão aproveitar, das 10 às 17 horas, de pintura facial, recreação infantil, brinquedos, aulas de dança, personagens infantis, DJ, robôs, entre outros. A atividade é uma realização da Secretaria de Cultura.



De acordo com o prefeito Gian Lopes, assim como nos últimos anos, a festa de Dia das Crianças será muito alegre e com diversas brincadeiras. “Um dia dedicado às crianças e às famílias poaenses. Ver o sorriso de uma criança é muito satisfatório e por isso sempre realizamos projetos voltados ao público infantil”, ressaltou.



O secretário de Cultura, Mário Sumirê, explicou que o evento está sendo preparado com muito carinho e que as crianças podem convidar os amiguinhos, avisar os papais, toda a família e comparecer na Praça de Eventos. “Preparamos diversas atividades que tenho certeza vão alegrar muito o dia delas”, comentou.



Ainda de acordo com o secretário de Cultura, o projeto reforça o trabalho que a pasta vem realizando na cidade para oferta de lazer com qualidade. “Com boas ideias e sem onerar a municipalidade vamos de encontro com as necessidades e desejos principalmente das crianças”.



Mais informações sobre a festa de “Dia das Crianças” podem ser obtidas pelos telefones (11) 4638-6338 e (11) 4638-8804.