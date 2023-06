Festa Junina da APAE de Mogi das Cruzes ocorrerá no dia 17 de junho

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes promove no dia 17 de junho a sua tradicional Festa Junina, na Quadra de Esportes, no Jardim Betânia. O evento é aberto ao público em geral e todos podem participar deste momento de confraternização e festividade.

Assim como já ocorreu no ano passado, a organização do evento optou por seguir dividindo-o em duas partes. A primeira ocorrerá das 9h às 13h (com apresentação de dança dos alunos da manhã) e a segunda, das 14h às 18h (com apresentação de danças dos estudantes da tarde). Nos dois períodos, haverá barracas de comidas juninas e muita diversão com as brincadeiras.

Ao todo, cerca de 200 alunos participam da Festa Junina, que conta com os alunos da Educação Infantil ao Socioeducacional. “Este é um evento bastante aguardado pelos nossos alunos, que já começam a se divertir no período de ensaio. A preparação começa bem antes (os ensaios tiveram início no mês de abril), com a escolha das músicas, a montagem das coreografias, ou seja, é uma troca muito rica de experiência entre todos”, diz a diretora pedagógica, Ana Paula Nogaroto.

Além dos quitutes e danças típicas, todo esse momento de confraternização, estimula a brincadeira e a interação, um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento dos alunos: “Trabalhamos a parte cultural, a festa junina faz parte do nosso folclore. E mais, há interação, o desenvolvimento da coordenação na parte física das habilidades que os professores trabalham. Dançar estimula o raciocínio, a linguagem corporal, a autoestima, a coordenação motora, além de ser muito divertido. É por meio de toda essa ação que a criança se relaciona com o mundo e estabelece laços afetivos”, destaca Ana Paula.

A atração terá barracas de comidas, como pastel, brotinho, cachorro-quente, buraco quente e pipoca (salgada). Na parte dos doces, destaque para o de abóbora, mamão, batata doce, canjica, arroz doce e sagu e bebidas. Haverá, ainda, delícias do milho e muitas brincadeiras, além do grande arraiá.

Participação em outras festas

Alguns quitutes da APAE de Mogi das Cruzes também estarão presentes em outros eventos juninos que ocorrerão na cidade, como forma de angariar recursos. O setor de eventos tem a coordenação de Regiane Cristine, do departamento administrativo da Apae de Mogi das Cruzes.

Também no dia 17, a instituição estará presente em duas festas juninas. No Instituto Dona Placidina, das 9h às 20h, sendo responsável pela barraca do cachorro-quente. Ainda nesse mesmo dia, a APAE vai participar do evento junino da Saint Thomas' International School, no Sítio Delgado, em Biritiba Ussú. Lá serão vendidos pastel, lanche de pernil e cachorro-quente.



Nos dias 7 e 8 de julho, a organização mogiana levará as suas delícias (pastel, brotinho e lanche de pernil) para a festa do Landscape, no Bairro do Socorro. “São convites que nos são feitos, inicialmente, por produzirmos produtos de boa qualidade, além disso, tem a nossa organização. Existe um preparo da nossa equipe, até para nos organizarmos com os voluntários. Estamos preparados para atender a todos muito bem. Nos sentimos honrados e agradecidos por estarmos em eventos tão importantes da nossa cidade”, comemora Regiane.

A APAE de Mogi das Cruzes está localizada na rua Carmem de Moura Santos, 134 – Jardim Betânia. Informações: (11) 4728-4999.