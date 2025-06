Festas juninas na rede municipal de Ferraz se iniciam

Está aberta a temporada de festas nas escolas municipais. Foram mais de 10 escolas que iniciaram as celebrações no último sábado (7), além de entidades como o OIAEU que também comemoraram a data festiva.

As Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) que estavam em festa no dia foram: Alfredo Froes Neto, Elias Andere, Ruy Coelho, Mario Martinelli, Sara Tineue, Alcides Cardoso, David Loureiro, Elvino Teixeira da Silva, Gabriel Vinicius Coelho, Neusa da Silva Almeida, José Sebastião, Maria da Glória Horvath e o Centro de Educação Infantil (CEI) Oliver Laet Dr.

A Emeb Sara Tineue realizou a brincadeira da Pescaria e a Galinha na Panela, já a Emeb Ruy Coelho contou com apresentações de dança dos alunos, além de cabine de fotos e cama elástica para a criançada.

O mês inteiro será dedicado ao evento e cada escola estará com o seu cronograma de brincadeiras e apresentações, sem faltar as comidas típicas desta época do ano como pastel, canjica, paçoca, arroz doce, pé de moleque e muito mais.

Para a secretária de Educação, Paula Trevizolli, as festas são um momento de muita alegria e uma troca entre a escola e a comunidade.

“Eu fico muito feliz com o tanto de colaboração que temos da comunidade local nas festas juninas. Os familiares e amigos participam da festa para prestigiar as crianças e, ver o brilho nos olhos delas não tem preço”.